Арагчи: Иран готов помочь проходу японских судов через Ормузский пролив
Иран готов обеспечить безопасный проход японских судов через Ормузский пролив, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью японскому агентству Kyodo News. По его словам, переговоры с Токио по этому вопросу продолжаются.
«Мы не закрывали пролив. Он открыт», – подчеркнул Арагчи, добавив, что Тегеран ввел ограничения лишь для судов стран, участвующих в атаках на Иран, и готов оказывать содействие другим государствам. Иранский министр также отметил, что страна добивается не прекращения огня, а «полного, всеобъемлющего и окончательного завершения войны».
Япония зависит от Ближнего Востока в обеспечении более 90% импорта сырой нефти, большая часть которого проходит через Ормузский пролив. Арагчи сообщил, что вопрос безопасного прохода японских судов обсуждался в его недавних переговорах с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.
В Токио заявили, что внимательно оценят заявления иранской стороны. При этом японские официальные лица отметили, что даже в случае обеспечения прохода японских судов рост цен на энергоносители сохранится. Наиболее эффективным способом снятия блокады пролива японская сторона считает прямые переговоры с Тегераном, однако подчеркивает необходимость избегать провокаций в отношении США.
Арагчи заявил, что ему известно о визите премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Вашингтон для встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, и выразил надежду на ту роль, «которую Япония может сыграть для прекращения агрессии».
Как пишет агентство, суда из таких стран, как Индия, Пакистан и Турция, уже прошли через Ормузский пролив. Иран также разрешил безопасный проход через стратегический водный путь Китаю, Малайзии и Ираку.
Глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что американские авиаудары, нанесенные вдоль южного побережья Ирана, существенно ослабили способность иранской стороны блокировать коммерческое судоходство в Ормузском проливе, пишет The New York Times.