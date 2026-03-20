Трамп рассматривает захват иранского острова Харг для открытия Ормуза
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк – ключевого объекта для экспорта иранской нефти. Этот шаг рассматривается как рычаг давления на Иран для открытия Ормузского пролива, пишет Axios со ссылкой на четыре источника.
Отмечается, что операция по захвату острова может поставить войска США непосредственно под обстрел, поэтому она может быть начата, только когда американские военные «еще больше ослабят военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива». По словам собеседника, на это уйдет около месяца.
Если операция по захвату острова будет одобрена, она потребует увеличения численности войск. В регион уже направляются три различных подразделения морской пехоты. По словам неназванного американского чиновника, Белый дом и Пентагон обсуждают возможность отправки еще большего количества войск в ближайшее время.
Axios при это отмечает, что хотя остров Харк имеет решающее значение для иранской нефтяной промышленности, нет гарантий, что его захват убедит Тегеран пойти на перемирие на условиях США.
На острове Харк находятся нефтяные объекты, принадлежащие министерству нефтяной промышленности Ирана. Пропускная способность терминала оценивается в 7 млн баррелей в сутки. Комплекс позволяет швартовать до восьми танкеров одновременно. Кроме того, на острове есть инфраструктура для перевалки нефти с судна на судно.
19 марта The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Пентагон может использовать подразделение морских пехотинцев для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана. В материале указано, что США направили на Ближний Восток 31-й экспедиционный корпус морской пехоты, силы быстрого реагирования численностью примерно 2200 морских пехотинцев. По данным издания, корпус морской пехоты США может стать лучшим вариантом для Трампа, требующего найти способы открыть Ормузский пролив на фоне роста цен на газ.