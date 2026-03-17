Остров Харк: что известно о главном нефтяном терминале Ирана

Остров Харк впервые упоминается в 982 г. в персидском географическом трактате. После наступления колониальной эпохи он принадлежал Португалии, затем перешел к Нидерландам, которые сделали из него торговый пост. В середине XIX в. Харк был захвачен Великобританией, а в начале XX в., когда остров вернулся под контроль Персии, шах Реза Пехлеви превратил его в тюрьму для политических оппонентов.