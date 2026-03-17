Остров Харк: что известно о главном нефтяном терминале Ирана

Остров Харк: что известно о главном нефтяном терминале ИранаСША рассматривают возможность захвата энергетического хаба Исламской Республики
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк, который является важнейшим элементом нефтяной промышленности Ирана, сообщил Axios со ссылкой на осведомленные источники. 13 марта американцы уже нанесли удар по расположенным там военным объектам, после чего Трамп заявил, что может сделать это снова «просто ради забавы». Чем известен Харк – в справке «Ведомостей».
Остров Харк впервые упоминается в 982 г. в персидском географическом трактате. После наступления колониальной эпохи он принадлежал Португалии, затем перешел к Нидерландам, которые сделали из него торговый пост. В середине XIX в. Харк был захвачен Великобританией, а в начале XX в., когда остров вернулся под контроль Персии, шах Реза Пехлеви превратил его в тюрьму для политических оппонентов.
В 1928 г. на территории Персии было обнаружено одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Гечсаран. Для экспорта нефти иранские власти решили использовать остров Харк. В середине 1950-х началось строительство инфраструктуры: был построен трубопровод длиной 159 км, соединивший остров с материком посредством подводной линии, резервуары для хранения и терминал для погрузки нефти, способный принимать танкеры водоизмещением 100 000 т. Первое судно с «черным золотом» отчалило оттуда в 1960 г.
В 1960-х к острову были проложены дополнительные ветки трубопровода. Инфраструктура, созданная в партнерстве с американской компанией Amoco, позволила превратить Харк в крупнейший хаб по перевалке нефти. На острове функционировал комплекс из трех нефтяных и одного газового терминала. В 1976 г. Иран достиг исторического пика добычи нефти – 6,6 млн баррелей в сутки, причем большую часть этого объема обрабатывал Харк. После Исламской революции 1979 г. активы Amoco были национализированы.
Во время ирано-иракской войны остров подвергся массированным бомбардировкам, пик которых пришелся на 1985–1986 гг. Большинство объектов нефтяной инфраструктуры тогда были выведены из строя: повреждены резервуары, причалы, трубопроводы и системы отгрузки. Осенью 1986 г. комплекс пришлось закрыть.
После завершения боевых действий восстановление стратегически важного объекта шло медленно из-за международной изоляции Исламской Республики. В 1990-х благодаря стабилизации ситуации и заключению ряда соглашений с Соединенными Штатами Иран приступил к модернизации острова. Там были размещены базы ВМС и морской пехоты, средства ПВО.
Сейчас на острове Харк расположены нефтяные объекты, которые принадлежат министерству нефтяной промышленности Ирана. Пропускная способность терминала оценивается в 7 млн баррелей в сутки. Комплекс позволяет швартовать до восьми танкеров одновременно. Также имеется инфраструктура для перевалки нефти с судна на судно.
По данным аналитической компании Kpler, хранилища на острове Харк вмещают около 31 млн баррелей нефти. По состоянию на 7 марта запасы оценивались в 18 млн баррелей (около 58% от емкости). Это объем, который Иран отгружает примерно за 10–12 дней. За последние 12 месяцев через Харк было отгружено порядка 553 млн из 587 млн баррелей иранской нефти (более 94% всего экспорта Исламской Республики). Основным покупателем является Китай.
Терминал продолжает работать, несмотря на военную операцию Израиля и США против Ирана. По данным Kpler, за первые две недели марта на острове было перегружено не менее восьми партий сырой нефти.