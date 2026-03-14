СМИ: нефтяные объекты острова Харк уцелели после ударов США
Нефтяная инфраструктура Ирана на острове Харк не пострадала в результате ударов, нанесенных американскими вооруженными силами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские СМИ.
По данным агентства Fars, на острове, расположенном в Персидском заливе, прогремело более 15 взрывов. Целями стали системы противовоздушной обороны, объекты военно-морской базы, диспетчерская вышка и вертолетный ангар. Информации о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.
Соединенные Штаты, комментируя операцию, заявили об уничтожении военных мощностей на острове. Президент США Дональд Трамп также пригрозил нанести дополнительные удары по нефтяным терминалам Харка в случае, если Тегеран продолжит препятствовать судоходству через Ормузский пролив.
Как пишет Bloomberg, Иран предупредил, что нанесет удары по связанным с США нефтяным и энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если будет атакована его собственная инфраструктура.
«Все нефтяные, экономические и энергетические объекты, принадлежащие нефтяным компаниям в регионе, которые частично принадлежат Соединенным Штатам или сотрудничают с ними, будут немедленно уничтожены и обращены в пепел», – говорится в сообщении.
Остров Харк служит экспортным терминалом для 90% поставок иранской нефти.