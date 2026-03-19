WSJ: США могут захватить иранские острова

По данным издания, США направили на Ближний Восток 31-й экспедиционный корпус морской пехоты, силы быстрого реагирования численностью примерно 2200 морских пехотинцев. Подразделение, которое базируется на десантном корабле USS Tripoli, должно прибыть из Японии немногим более чем через неделю. Отмечается, что корпус морской пехоты США может стать лучшим вариантом для президента США Дональда Трампа, который требует от своих помощников и союзников найти способы открыть Ормузский пролив на фоне роста цен на газ.