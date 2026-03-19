WSJ: США могут захватить иранские острова
Пентагон может использовать подразделение морских пехотинцев для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана. Это может стать рычагом давления или базой для противодействия иранским атакам на коммерческое судоходство, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, США направили на Ближний Восток 31-й экспедиционный корпус морской пехоты, силы быстрого реагирования численностью примерно 2200 морских пехотинцев. Подразделение, которое базируется на десантном корабле USS Tripoli, должно прибыть из Японии немногим более чем через неделю. Отмечается, что корпус морской пехоты США может стать лучшим вариантом для президента США Дональда Трампа, который требует от своих помощников и союзников найти способы открыть Ормузский пролив на фоне роста цен на газ.
По информации Reuters, американские власти рассматривают возможность отправки «тысяч» американских военнослужащих для усиления своей операции против Ирана. Источники агентства отмечали, что американские войска могут быть размещены на иранском побережье.
8 марта портал утверждал, что американский лидер рассматривает возможность захватить остров Харк, который является одним из ключевых элементов нефтяной промышленности Ирана.