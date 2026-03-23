JP: США намерены начать наземную операцию по захвату острова Харк

О том что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде острова Харк, 20 марта писал Axios со ссылкой на четыре источника. Белый дом рассматривает этот шаг как рычаг давления на Иран для открытия Ормузского пролива. В регион уже направлены три различных подразделения американской морской пехоты.