JP: США намерены начать наземную операцию по захвату острова Харк
Вашингтон планирует начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом пишет The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на два источника.
По словам собеседников издания, высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегами в Израиле и других странах, что у США «не может быть другой альтернативы», кроме как начать наземную операцию по захвату острова.
Чиновник США подтвердил JP, что «вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток».
О том что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде острова Харк, 20 марта писал Axios со ссылкой на четыре источника. Белый дом рассматривает этот шаг как рычаг давления на Иран для открытия Ормузского пролива. В регион уже направлены три различных подразделения американской морской пехоты.
На острове Харк расположены нефтяные объекты министерства нефтяной промышленности Ирана. Пропускная способность терминала оценивается в 7 млн баррелей в сутки. Комплекс позволяет швартовать до восьми танкеров одновременно. На острове также есть инфраструктура для перевалки нефти с судна на судно.