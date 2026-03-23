Тегеран не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров с Вашингтоном
Иранская сторона не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля. Об этом заявил советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Он также отметил, что все сообщения о якобы ведущихся переговорах между США и Ираном не соответствуют реальности. По его словам, «Вашингтон прибегает к лжи, когда терпит поражение в результате своих атак».
Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.
В тот же день Трамп поручил Пентагону воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие пять дней. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от хода «текущих встреч и обсуждений».