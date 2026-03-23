Axios: США и Иран готовят встречу в Исламабаде уже на этой неделе

Ведомости

Делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе, пишет Axios со ссылкой на израильского чиновника.

По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, виц–президент Джей Вэнс.

Как писал журналист Барак Равид, Турция, Египет и Пакистан выступили посредниками в переговорах между США и Ираном.

23 марта Трамп поручил Пентагону воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие пять дней. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от хода «текущих встреч и обсуждений».

