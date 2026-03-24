CNN: между Ираном и США было «достигнуто взаимопонимание» через посредников
Между США и Ираном в последние дни происходили контакты, но они пока не переросли в полноценные переговоры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранский источник.
По его словам, взаимодействие было инициировано Вашингтоном и осуществляется через посредников. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта.
Источник отметил, что речь идет не только о прекращении огня, но и о выработке более широкого соглашения. «Предложения направлены не просто на прекращение огня, а на конкретное соглашение о завершении конфликта», – сказал он.
При этом Тегеран не настаивает на прямых переговорах с США, однако готов рассматривать предложения. «Иран готов выслушать, если появится план устойчивого соглашения, который сохранит национальные интересы», – подчеркнул источник.
Он добавил, что Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.
В качестве одного из ключевых условий возможной сделки Тегеран также рассматривает полное снятие санкций.
25 марта Ynet писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта. По их данным, соответствующее согласие было тайно передано через иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Новый лидер одобрил быстрое завершение конфликта при условии выполнения наших требований», – приводит издание слова высокопоставленного иранского источника.