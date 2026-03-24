NYT: принц Саудовской Аравии убеждает Трампа продолжать войну с Ираном
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман убеждает президента США Дональда Трампа не сворачивать военную операцию против Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, принц в ходе нескольких контактов на прошлой неделе настаивал на продолжении кампании, указывая на возможность для перестройки Ближнего Востока. Как утверждают собеседники NYT, он также подчеркивал, что Иран представляет долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.
В то же время власти Саудовской Аравии отвергли информацию о поддержке продолжения конфликта. В заявлении правительства говорится, что королевство последовательно выступает за мирное урегулирование и сохраняет контакты с администрацией США.
23 марта Трамп заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров». Перед этим он допускал удары по иранским электростанциям в случае отказа Тегерана открыть Ормузский пролив в течение 48 часов.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в тот же день опроверг факт переговоров, заявив, что заявления Вашингтона направлены на снижение цен на энергоносители и выигрыш времени для военных действий.
25 марта израильское издание Ynet сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта.