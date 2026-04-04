Reuters: Иран не ослабит контроль над Ормузским проливом в ближайшее время

Позиция самого Трампа по вопросу открытия пролива неоднократно менялась. С одной стороны, он сделал прекращение блокады предварительным условием для перемирия, с другой – призвал зависимые от нефти страны Персидского залива и союзников по НАТО взять на себя инициативу. При этом в Белом доме заявили, что президент «уверен, что пролив будет открыт очень скоро». Однако аналитики предупреждают: даже после завершения конфликта Тегеран вряд ли откажется от контроля над проливом, поскольку намерен использовать его для финансирования послевоенного восстановления, в том числе через взимание платы за проход судов.