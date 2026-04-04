Reuters: Иран не ослабит контроль над Ормузским проливом в ближайшее время

Reuters: Иран не ослабит контроль над Ормузским проливом в ближайшее времяПродолжение блокады станет главным рычагом давления Ирана на США
Иран в ближайшее время вряд ли пойдет на открытие Ормузского пролива, поскольку его контроль над этой важнейшей нефтяной артерией является единственным реальным рычагом давления на Соединенные Штаты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в американских разведывательных службах.
По их данным, Тегеран намерен использовать блокаду для сохранения высоких цен на энергоносители, чтобы принудить президента США Дональда Трампа к скорейшему выходу из почти пятинедельной войны, непопулярной среди американских избирателей.
Эксперты отмечают, что попытка силового открытия пролива, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью, сопряжена с огромными рисками и может втянуть США в затяжную наземную войну. Даже в случае захвата южного побережья Ирана и островов Корпус стражей исламской революции (КСИР) сможет атаковать корабли с помощью беспилотников и ракет, запускаемых из глубины иранской территории.
«Всего одного-двух дронов достаточно, чтобы нарушить движение и отпугнуть суда», – отметил Али Ваез, директор иранского проекта Международной кризисной группы.
Позиция самого Трампа по вопросу открытия пролива неоднократно менялась. С одной стороны, он сделал прекращение блокады предварительным условием для перемирия, с другой – призвал зависимые от нефти страны Персидского залива и союзников по НАТО взять на себя инициативу. При этом в Белом доме заявили, что президент «уверен, что пролив будет открыт очень скоро». Однако аналитики предупреждают: даже после завершения конфликта Тегеран вряд ли откажется от контроля над проливом, поскольку намерен использовать его для финансирования послевоенного восстановления, в том числе через взимание платы за проход судов.
Бывший директор ЦРУ Билл Бернс предупредил, что Иран будет использовать свою способность блокировать пролив как рычаг для получения гарантий безопасности и материальных выгод в любых мирных переговорах с США.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что союзники США готовят план открытия Ормузского пролива без Вашингтона на случай бездействия Трампа.
31 марта Трамп заявил, что США продолжат операцию по принуждению Ирана открыть Ормуз.