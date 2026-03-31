Главная / Политика /

Трамп: США продолжат операцию по принуждению Ирана открыть Ормузский пролив

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что «пока не совсем готов» отказаться от операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива. Об этом он заявил в беседе с CBS News.

«В какой-то момент я это сделаю, но пока еще нет. Страны [союзники США] должны вмешаться и позаботиться об этом. Иран был разгромлен, но им придется вмешаться и сделать свою работу», – сказал он.

Трамп выразил разочарование тем, что западные страны не направили военные силы для участия в американо-израильской войне против Ирана.

До этого президент США предложил странам, лишившихся возможности получить авиационное топливо из-за блокировки Ормузского пролива, покупать ресурс у США или «набраться смелости» и пройти через пролив. Вместе с тем, иранские власти рассматривают возможность платного прохода через Ормузский пролив.

The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники 31 марта, что Трамп сообщил своим помощникам о готовности завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется по большей части закрытым. 

