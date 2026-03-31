WSJ: Трамп готов завершить конфликт в Иране без открытия Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов остановить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется по большей части закрытым. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей американской администрации.
По данным издания, глава Белого дома и его помощники в последние дни пришли к выводу, что операция по разблокировке пролива приведет к затягиванию конфликта дольше, чем на четыре-шесть недель, планируемые Трампом. Американский лидер считает, что Вашингтону необходимо достичь основных целей. Речь об ослаблении военно-морского флота Ирана и сокращении его ракетных запасов.
Кроме того, США хотят «свернуть текущие боевые действия, оказывая при этом дипломатическое давление на Тегеран, чтобы тот возобновил свободную торговлю». Официальные лица заявили изданию, что, если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по разблокированию Ормузского пролива.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американская сторона рассчитывает заключить сделку с Ираном до 6 апреля.
30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что по новому законопроекту иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News сообщил, что США хотят запретить Ирану брать плату за проход судов через пролив. По его словам, у Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.
25 марта Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран. В частности, одобрено движение судов из РФ, Индии и Китая. При этом запрет на проход для «врагов» Ирана сохраняется.