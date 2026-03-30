Рубио: США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив
США хотят запретить Ирану брать плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News. По его словам, у главы Белого дома Дональда Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.
Рубио не раскрыл, какие меры рассматриваются Вашингтоном. Он подчеркнул, что не будет обсуждать военную тактику, и переадресовал такие вопросы минобороны США.
Кроме того, по словам госсекретаря США, Вашингтон намерен добиться своих целей в войне с Ираном «в течение недель, а не месяцев».
Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди 30 марта заявил, что в соответствии с новым законопроектом иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. «Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом», – сказал он.
25 марта Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран. В частности, одобрено движение судов из РФ, Индии и Китая. При этом запрет на проход для «врагов» Ирана сохраняется.