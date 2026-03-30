Рубио: США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив

Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди 30 марта заявил, что в соответствии с новым законопроектом иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. «Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом», – сказал он.