Политика

Трамп пригрозил взорвать электростанции и нефтяную промышленность Ирана

США ведут переговоры с «новым режимом», утверждает он
Ведомости

Вашингтон ведет переговоры по прекращению войны с «новыми и более разумными» властями Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Если они не увенчаются успехом, то лидер США пригрозил разрушительными ударами по инфраструктуре страны.

«Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с новым и более разумным режимом о прекращении наших военных операций в Иране», – написал он в Truth Social.

По словам Трампа, уже достигнут большой прогресс. Но в случае провала переговоров и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», США намерены «завершить свое прекрасное пребывание» в Иране, уничтожив все электростанции, нефтяные объекты, остров Харк и, возможно, опреснительные установки.

Смогут ли соседи Ирана помирить с ним США

Политика / Международные новости

«Это будет местью за наших многочисленных солдат и других, которых Иран убил за последние 47 лет "террора" старого режима», – пригрозил он.

До этого президент США заявил журналистам, что Иран выполнил большинство из 15 требований США. Вместе с тем, американская сторона намерена попросить «еще о нескольких вещах», сказал Трамп, не уточнив, о каких. По данным СМИ, сейчас в списке США: прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил.

Тегеран, в свою очередь, принятие 15-пунктного проекта мирного соглашения отрицает. Иранская сторона требует прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб, писало Tasnim.

Сейчас действует мораторий на американские удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. Изначально Трамп объявил о пятидневном перерыве, но позже продлил его еще на 10 дней, до 6 апреля, на фоне «успешных переговоров».

Читайте также:Приведет ли приостановка ультиматума Трампа к перемирию с Ираном
