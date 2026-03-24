Tasnim: Иран передал США ответ на мирный план через посредников

Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Речь идет о пакете из 15 пунктов, который до этого, по данным The New York Times, США передали Ирану для завершения конфликта на Ближнем Востоке.

«Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен вчера вечером через посредников», – говорится в сообщении Tasnim.

По данным источника, в ответе Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.

При этом в Тегеране считают заявления США о готовности к переговорам попыткой выиграть время, отмечает агентство.

26 марта президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона «умоляет» США о сделке, одновременно заявляя публично, что лишь рассматривает предложение Вашингтона. Американский лидер посоветовал Ирану поскорее взяться за ум, «пока не стало слишком поздно».

