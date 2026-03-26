Трамп: Иран умоляет США заключить сделку, но на публике меняет позицию

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщает, что США и Израиль на четыре – пять дней исключили министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа из списка лиц для ликвидации. В этот период Трамп рассматривает вариант проведения переговоров на высоком уровне для прекращения конфликта.