Трамп: Иран умоляет США заключить сделку, но на публике меняет позицию
Иранские переговорщики «умоляют» США о заключении сделки, но публично заявляют, что только «рассматривают предложение» Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«…что им и следовало бы делать [заключить соглашение], поскольку они были военным образом уничтожены, с нулевыми шансами на восстановление», – написал Трамп.
По его словам, Ирану следует скорее «взяться за серьезное, пока не стало слишком поздно».
26 марта Трамп заявил, что иранские лидеры «отчаянно хотят прийти к соглашению», но их останавливает страх перед внутренними и внешними последствиями. Он также сказал, что лидеры исламской республики «боятся, что их убьем мы».
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщает, что США и Израиль на четыре – пять дней исключили министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа из списка лиц для ликвидации. В этот период Трамп рассматривает вариант проведения переговоров на высоком уровне для прекращения конфликта.
По данным прессы, Вашингтон передал Тегерану 15-пунктный план. В списке – прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил.