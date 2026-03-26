Трамп: Иран «очень хочет» заключить мир, но боится ответных мер
Иранские лидеры «отчаянно хотят прийти к соглашению», но их останавливает страх перед внутренними и внешними последствиями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Al Jazeera.
«Они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьет собственный народ», – сказал глава Белого дома.
Трамп также сказал, что иранские лидеры «боятся, что их убьем мы».
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников пишет, что США и Израиль временно исключили министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа из списка лиц, подлежащих ликвидации. Чиновники выбыли из списка на срок до четырех-пяти дней, пока Трамп рассматривает вариант проведения переговоров на высоком уровне для прекращения конфликта.
СМИ сообщали, что Вашингтон передал Тегерану 15-пунктный план. В списке – прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил.
The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовала 14 из 15 требований. Выгодными для Тегерана обозначены лишь три пункта: отмена всех санкций в отношении Ирана со стороны международного сообщества, помощь США Ирану в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС «Бушер», а также отмена механизма «возврата санкций».