Образцом для «мирного плана» по Ирану послужило соглашение между Израилем и палестинским движением «Хамас», заключенное при посредничестве Белого дома, которое привело к окончанию боевых действий в секторе Газа в октябре 2025 г., сообщает 12-й канал. Этот документ содержит ряд фактически ультимативных требований к Ирану. Страна должна полностью демонтировать свою ракетную и ядерную программу; отказаться от обогащения урана и передать имеющиеся запасы инспекторам МАГАТЭ; демонтировать ядерную инфраструктуру в Натанзе, Исфахане и Фордо; прекратить оказывать финансовую, военную и организационную помощь своим региональным прокси; открыть Ормузский пролив для судоходства. В обмен на это США готовы оказать Ирану помощь в развитии атомной энергетики, включая АЭС «Бушер», где работают российские специалисты. А также гарантируют полную отмену санкций, в том числе механизма snapback (автоматическое продление санкций ООН).