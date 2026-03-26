«Мирная сделка» Дональда Трампа вряд ли приемлема для Ирана

«Мирная сделка» Дональда Трампа вряд ли приемлема для ИранаПакистан пытается стать посредником между Вашингтоном и Тегераном
США через посредников передали Ирану проект мирного плана, состоящий из 15 пунктов, сообщили ряд западных и израильских СМИ. В разработке этого документа приняли участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В случае его одобрения Вашингтон планирует объявить месячное прекращение огня на Ближнем Востоке, в ходе которого стороны, предположительно, детально обсудят соглашение, передает израильский 12-й канал. Однако иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что Иран отверг американский план и готов на перемирие, только если будут приняты его условия.
Параллельно американские власти продолжают переброску войск в регион, где в ближайшее время ожидается прибытие от 3000 до 4000 солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, сообщило Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Эти силы можно использовать «на земле».
Образцом для «мирного плана» по Ирану послужило соглашение между Израилем и палестинским движением «Хамас», заключенное при посредничестве Белого дома, которое привело к окончанию боевых действий в секторе Газа в октябре 2025 г., сообщает 12-й канал. Этот документ содержит ряд фактически ультимативных требований к Ирану. Страна должна полностью демонтировать свою ракетную и ядерную программу; отказаться от обогащения урана и передать имеющиеся запасы инспекторам МАГАТЭ; демонтировать ядерную инфраструктуру в Натанзе, Исфахане и Фордо; прекратить оказывать финансовую, военную и организационную помощь своим региональным прокси; открыть Ормузский пролив для судоходства. В обмен на это США готовы оказать Ирану помощь в развитии атомной энергетики, включая АЭС «Бушер», где работают российские специалисты. А также гарантируют полную отмену санкций, в том числе механизма snapback (автоматическое продление санкций ООН).
Теоретически Вашингтон также готов разрешить Ирану возобновить работу ядерного реактора в Тегеране, способного перерабатывать уран для медицинских целей, рассказал The Wall Street Journal (WSJ) неназванный американский чиновник. Тем не менее, продолжает собеседник издания, даже такие уступки могут вызвать критику со стороны представителей жесткой линии в отношении Исламской Республики, поскольку они обеспокоены, что на выходе план превратится в «облегченную версию» предыдущей ядерной сделки.
Американский документ представляет собой «всеобъемлющий план» для перемирия и рассматривается Вашингтоном как основа для дальнейших переговоров, рассказал Associated Press неназванный египетский дипломат, участвующий в посредничестве. При этом реализация его пунктов потребует «огромных усилий».
Для прекращения боевых действий Тегеран выдвинул встречные требования, включая выплату репараций; снятие всех антииранских санкций; гарантии невозобновления боевых действий и прекращение израильских ударов по шиитской группировке «Хезболла» на юге Ливана; а также возможность Ирану сохранить свою ракетно-ядерную программу. Кроме того, власти Исламской Республики настаивают на закрытии всех американских военных баз в Персидском заливе и установлении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив, подобно Суэцкому каналу, передает WSJ со ссылкой на источники. Однако американская сторона уже назвала эти условия нереалистичными, рассказал собеседник газеты.
Белый дом за счет проекта сделки пытается усыпить бдительность иранского руководства перед возможным расширением военной операции и на какое-то время успокоить мировые энергетические рынки в преддверии промежуточных выборов в США, считает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
Группировка США растет
За счет политики кнута и пряника администрация Трампа прощупывает почву на предмет готовности Тегерана к обсуждению мирного урегулирования, полагает главный редактор сайта «Иран-1979» иранист Исмагил Гибадуллин. Однако иранское руководство не остановит боевые действия против США и Израиля до тех пор, пока последние не ощутят болезненные последствия начатой ими агрессии, уверен иранист. В этой связи, считает эксперт, ближневосточный конфликт в ближайшее время рискует перейти на следующую стадию, включающую удары по энергетической инфраструктуре и наземные операции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 марта рассказал, что Тегеран пока не передавал Москве какую-либо информацию относительно американо-иранских переговоров и возможного проекта мирного соглашения.
Сообщения о возможной разработке Вашингтоном мирного плана появились на следующий день после того, как Трамп неожиданно 23 марта объявил о пятидневной отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре после «удачных переговоров» с иранской стороной. До сих пор иранская сторона отвергает даже факт американо-иранского диалога. А пресс-секретарь объединенного военного командования иранской армии Ибрагим Зольфакари в эфире иранского государственного телевидения 25 марта предположил, что американцы, вероятно, ведут переговоры сами с собой.
На этом фоне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (по данным Bloomberg, вероятный посредник в ближневосточном конфликте) на своей странице в Х написал, что пакистанская сторона приветствует возобновление американо-иранского диалога, и выразил готовность предоставить для него свою территорию. О возможной встрече представителей Ирана и США в Исламабаде в конце марта также сообщил в интервью Corriere della Sera глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Хотя Вашингтон рассчитывал на быстрое решение иранского вопроса после устранения верхушки страны, война на Ближнем Востоке рискует затянуться на неопределенное время, допустил Сокольщик. С одной стороны, на ее продолжительность влияет Израиль, который за счет американского участия диверсифицирует свои издержки и риски, тем самым решая свои региональные задачи. С другой стороны, отмечает американист, через Иран Вашингтон стремится ослабить Китай – своего главного геополитического соперника.
По мнению Гибадуллина, Тегеран настроился на длительное сопротивление с использованием имеющихся у него наступательных возможностей для нанесения все более точных и массированных ракетных ударов по противникам и их союзникам. «Это не исключает готовности иранского руководства в определенный момент пойти на мирные переговоры, но для этого нужно, чтобы масштаб ущерба для обеих сторон выглядел хотя бы формально паритетным. К тому же только противостояние даст нужную степень консолидации иранского общества», – добавил эксперт.