Axios: Иран считает уловкой переговоры с США

Axios: Иран считает уловкой переговоры с СШАВ Тегеране напоминают, что довоенные раунды переговоров не увенчались успехом
Иран заподозрил США в попытке ввести его в заблуждение на фоне обсуждения возможных переговоров по завершению войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, иранские официальные лица заявили посредникам – Пакистану, Египту и Турции, – что уже дважды были обмануты президентом США Дональдом Трампом и не хотят быть обманутыми снова.
Как отмечается, Вашингтон добивается проведения очной встречи уже 26 марта в Исламабаде. Однако Тегеран с осторожностью относится к инициативе. Там напоминают, что в ходе предыдущих раундов переговоров США одновременно санкционировали удары, несмотря на заявления о стремлении к соглашению.
Дополнительные подозрения вызвало наращивание американского военного присутствия в регионе. В Тегеране считают, что предложение о переговорах может быть лишь тактическим ходом.
При этом через посредников Иран получил от США 15-пунктный план, включающий прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. США рассчитывают обсудить этот пакет на очной встрече.
В Белом доме отмечают, что приоритет Ирана – прекращение ударов и достижение перемирия, тогда как Вашингтон стремится добиться уступок, на которые Тегеран ранее не шел.
В администрации Трампа, в свою очередь, считают, что давление усиливает переговорные позиции США. Один из советников президента заявил: «У Трампа одна рука открыта для сделки, а другая – сжатый кулак, готовый ударить». Белый дом также сигнализировал о готовности к диалогу, в том числе через возможное участие в переговорах вице-президента Джей Ди Вэнса, которого в Иране не воспринимают как жесткого сторонника силового подхода, пишет Axios.
24 марта Ynet писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта. По их данным, соответствующее согласие было тайно передано через иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Новый лидер одобрил быстрое завершение конфликта при условии выполнения наших требований», – приводит издание слова высокопоставленного иранского источника.
В тот же день Трамп заявил, что Тегеран согласился не добиваться получения ядерного оружия. «Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.