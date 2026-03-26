США и Израиль временно исключили Аракчи и Галибафа из списка целей

Ведомости

США и Израиль временно исключили министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа из списка лиц, подлежащих ликвидации. Это связано с изучением возможности проведения мирных переговоров, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Галибаф и Аракчи исключены из списка на срок до четырех-пяти дней, пока президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения переговоров на высоком уровне для прекращения конфликта.

По информации СМИ, Тегеран получил от Вашингтона 15-пунктный план. Он включает в себя прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. США рассчитывают обсудить этот пакет на очной встрече.

The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовала 14 из 15 требований. Из них выгодными для Ирана названы лишь три пункта: отмена всех санкций в отношении Ирана со стороны международного сообщества, помощь США Ирану в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС «Бушер», а также отмена механизма «возврата санкций».

