Стали известны 14 пунктов условий для прекращения войны в Иране

24 марта CNN со ссылкой на источник писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. По словам собеседника телеканала, Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.