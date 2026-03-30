Смогут ли соседи Ирана помирить с ним США

Смогут ли соседи Ирана помирить с ним СШАПакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия пытаются стать посредниками
В Исламабаде с 29 марта стартовал двухдневный саммит министров иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии. На встрече главы внешнеполитических ведомств четырех государств согласуют совместные действия для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это мероприятие состоялось на фоне активизации в последнее время пакистанской дипломатии на ближневосточном направлении с целью возобновления американо-иранского диалога на своей территории, пишет пакистанское издание Dawn.
Перед тем как отправиться в пакистанскую столицу, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан вечером 27 марта в эфире телеканала A Haber анонсировал, что на встрече он со своими коллегами попытается выработать механизм посредничества между США и Ираном.
Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф за последние пять дней два раза созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили их пресс-службы. Результатом этой работы стало якобы согласие Вашингтона и Тегерана на встречу в пакистанской столице 31 марта с целью обсуждения условий прекращения войны, сообщил изданию неназванный пакистанский дипломат. Другой источник в разговоре с Dawn предположил, что в случае возобновления американо-иранского диалога в Пакистане Вашингтон может объявить о прекращении огня и тем самым удовлетворит предварительные условия иранской стороны. Правда, все это будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация на Ближнем Востоке в следующие 48 часов, подчеркнул он.
На данном этапе прекращение боевых действий на Ближнем Востоке крайне маловероятно, заметил младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. По его словам, этому мешает стремление сторон выйти из конфликта победителем. «Трампу особенно важно сохранить лицо в преддверии промежуточных выборов. Посредники, конечно, могут попробовать помирить США и Иран, но их возможности сильно ограничены», – полагает эксперт.
Война привела к сужению коридора для компромиссов между сторонами, констатирует доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. С одной стороны, Иран понес существенный моральный (убийство лидеров) и материальный ущерб и теперь ужесточает условия для американцев. С другой – Вашингтон явно не желает идти на уступки, продолжил эксперт. «Впрочем, шагом для деэскалации потенциально может стать выработка общей формулы безопасности между Ираном и странами Персидского залива. Например, если арабские соседи откажутся предоставлять свою территорию для агрессивных действий против Исламской Республики. Но судьба любой дипломатии будет зависеть от готовности Трампа остановиться, умерить список своих требований и не идти на поводу Израиля», – подчеркнул политолог.
Ни один из участников четырехстороннего саммита в Исламабаде не заинтересован в затягивании ближневосточной войны, которая подрывает экономические связи стран региона как друг с другом, так и с внерегиональными государствами, говорит Васькин. Но иранский кризис и шанс выступить в нем посредником открывают четырем мусульманским государствам возможность продемонстрировать политическое влияние через подключение своих дипломатических каналов в диалоге с США и Ираном, отметил иранист.
Посредническая активность мусульманских государств активизировалась после того, как 23 марта президент США Дональд Трамп объявил о пятидневной отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре после «удачных переговоров» с Тегераном (в ночь на 27 марта он продлил этот срок еще до 6 апреля). Но с тех пор официальные лица Ирана еще не подтверждали эту информацию. А уже через пару дней ряд западных СМИ сообщили о передаче иранской стороне через пакистанцев 15-пунктного проекта мирного плана с фактически ультимативными требованиями.
Правда, вскоре Тегеран выдвинул к США встречные требования из девяти пунктов. Помимо прекращения бомбардировок Ирана и его союзников американские власти должны полностью вывести своих военных из Западной Азии; отменить все санкции и разморозить иранские активы; выплатить компенсацию и признать новый режим прохода судов через Ормузский пролив. Кроме того, по данным иранской государственной газеты «Кайхан», Тегеран оставляет за собой право выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае необходимости. Как передает агентство Tasnim, Тегеран уже стал рассматривать эту перспективу после американских атак по АЭС «Бушер» и по Научно-технологическому университету Ирана в иранской столице.
На этом фоне The Washington Post со ссылкой на американских чиновников написала о подготовке Пентагона к наземной операции против Ирана, которая может продлиться «от нескольких недель до двух месяцев». При этом собеседники газеты уточнили, что любая потенциальная военная кампания не будет похожа на полномасштабное вторжение, а ограничится отдельными вооруженными вылазками сил спецназа и обычных пехотных подразделений.
О тайных планах США начать наземное наступление на Иран сообщил 29 марта также спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.
Теоретически наземные американские силы могут провести операцию в провинции Хузестан на побережье Персидского залива и на острове Харг с целью разблокировки Ормузского пролива, но при текущем количественном составе американской армии в регионе их эффективность будет низкой, уверен Васькин. С другой стороны, это может спровоцировать выход Исламской Республики из ДНЯО со всеми вытекающими отсюда последствиями, предупредил эксперт.