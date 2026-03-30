Смогут ли соседи Ирана помирить с ним США

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф за последние пять дней два раза созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили их пресс-службы. Результатом этой работы стало якобы согласие Вашингтона и Тегерана на встречу в пакистанской столице 31 марта с целью обсуждения условий прекращения войны, сообщил изданию неназванный пакистанский дипломат. Другой источник в разговоре с Dawn предположил, что в случае возобновления американо-иранского диалога в Пакистане Вашингтон может объявить о прекращении огня и тем самым удовлетворит предварительные условия иранской стороны. Правда, все это будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация на Ближнем Востоке в следующие 48 часов, подчеркнул он.