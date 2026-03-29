Пакистан готов принять переговоры США и Ирана «в ближайшие дни»

Пакистан готов предоставить площадку и содействовать переговорам между США и Ираном «в ближайшие дни». Об этом, как передает CNN, сообщил министр иностранных дел страны Ишак Дар по итогам четырехсторонних консультаций в Исламабаде с участием глав МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта.