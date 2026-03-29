Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Пакистан готов принять переговоры США и Ирана «в ближайшие дни»

Пакистан готов предоставить площадку и содействовать переговорам между США и Ираном «в ближайшие дни». Об этом, как передает CNN, сообщил министр иностранных дел страны Ишак Дар по итогам четырехсторонних консультаций в Исламабаде с участием глав МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта.

В ходе встречи обсуждались меры по деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке. Дар проинформировал гостей о перспективах возможных переговоров США и Ирана в Исламабаде. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили «полную поддержку» инициативе.

По словам Дара, Иран и Соединенные Штаты «полностью поддержали и выразили доверие» усилиям Пакистана по организации диалога. Кроме того, министр сообщил, что провел телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем – оба поддержали инициативу Пакистана.

О планах провести встречу в Пакистане для обсуждения путей завершения конфликта с Ираном ранее сообщали два высокопоставленных представителя администрации Трампа, отмечает телеканал.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её