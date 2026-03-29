Пакистан готов принять переговоры США и Ирана «в ближайшие дни»
Пакистан готов предоставить площадку и содействовать переговорам между США и Ираном «в ближайшие дни». Об этом, как передает CNN, сообщил министр иностранных дел страны Ишак Дар по итогам четырехсторонних консультаций в Исламабаде с участием глав МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта.
В ходе встречи обсуждались меры по деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке. Дар проинформировал гостей о перспективах возможных переговоров США и Ирана в Исламабаде. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта выразили «полную поддержку» инициативе.
По словам Дара, Иран и Соединенные Штаты «полностью поддержали и выразили доверие» усилиям Пакистана по организации диалога. Кроме того, министр сообщил, что провел телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем – оба поддержали инициативу Пакистана.
О планах провести встречу в Пакистане для обсуждения путей завершения конфликта с Ираном ранее сообщали два высокопоставленных представителя администрации Трампа, отмечает телеканал.