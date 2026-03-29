В Пакистане начались четырехсторонние переговоры по деэскалации войны в Иране

За несколько часов до встречи премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провел 90-минутный телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом – это был его второй разговор с иранским лидером за пять дней. По словам официальных лиц, разговор был посвящен деэскалации и тому, что Тегеран называет недостающим элементом во всех предыдущих переговорах: доверию. Пезешкиан сказал Шарифу, что Иран дважды подвергался нападениям во время предыдущих ядерных переговоров с США, и заявил, что это противоречие – переговоры, с одной стороны, удары, с другой – усилило скептицизм Ирана в отношении намерений Вашингтона. Он подчеркнул, что прежде чем Тегеран сможет рассматривать прямой диалог, потребуются меры по укреплению доверия.