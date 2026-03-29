В Пакистане начались четырехсторонние переговоры по деэскалации войны в Иране
В Исламабаде начались переговоры на высоком уровне между министрами иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, сообщает Al Jazeera. Региональные державы собираются 29 и 30 марта для обсуждения деэскалации войны США и Израиля с Ираном, а также других региональных вопросов. Благодаря своим дружественным отношениям с США и Ираном, Пакистан стал ключевым посредником в любых дипломатических усилиях, представив Тегерану мирный план из 15 пунктов, предложенный Вашингтоном.
За несколько часов до встречи премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провел 90-минутный телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом – это был его второй разговор с иранским лидером за пять дней. По словам официальных лиц, разговор был посвящен деэскалации и тому, что Тегеран называет недостающим элементом во всех предыдущих переговорах: доверию. Пезешкиан сказал Шарифу, что Иран дважды подвергался нападениям во время предыдущих ядерных переговоров с США, и заявил, что это противоречие – переговоры, с одной стороны, удары, с другой – усилило скептицизм Ирана в отношении намерений Вашингтона. Он подчеркнул, что прежде чем Тегеран сможет рассматривать прямой диалог, потребуются меры по укреплению доверия.
Дипломаты говорят, что встреча четырех стран не предназначена для достижения прекращения огня как такового. Ее цель – согласовать региональные позиции и подготовить почву для возможного прямого взаимодействия США и Ирана. По мнению официальных лиц, если нынешние контакты сохранятся, переговоры между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи могут состояться в течение нескольких дней, возможно, в Пакистане. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также упоминался как потенциальный участник переговоров с иранцами. Однако сроки остаются неопределенными.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США посылают сигналы для переговоров с Ираном, но тайно планируют наземное наступление.