Политика /

Галибаф: США говорят о переговорах, но тайно планируют наземное наступление

США посылают сигналы для переговоров с Ираном, но тайно планируют наземное наступление. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Враг явно посылает сигналы для переговоров, а тайно планирует наземное нападение», – приводит его слова агентство IRNA.

Галибаф отметил, что Вашингтон изложил свои желания в списке из 15 пунктов и «стремится к тому, чего не достиг в войне».

«Мирная сделка» Дональда Трампа вряд ли приемлема для Ирана

Политика / Международные новости

25 марта американская сторона предоставила Тегерану проект мирного плана, состоящий из 15 пунктов, писали ряд западных и израильских СМИ. Иранский телеканал Press TV сообщил, что Иран отверг американский план и готов на перемирие, только если будут приняты его условия.

Одновременно с этим США перебрасывают войска в регион, где в ближайшее время ожидается прибытие от 3000 до 4000 солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, писал Reuters. Эти силы можно использовать «на земле». The Washington Post писала 29 марта, что Пентагон ведет подготовку к проведению наземных операций в Иране, которые в случае одобрения президентом Дональдом Трампом могут занять несколько недель.

26 марта президент США объявил, что иранские лидеры «отчаянно хотят прийти к соглашению», но их останавливает страх перед внутренними и внешними последствиями. 

Новости СМИ2
