WSJ: США могут в ближайшее время начать наземную операцию в Иране
США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. Об этом сообщил в соцсети X журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на заявления американских конгрессменов.
По его словам, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекают» на подготовку такой операции и ее возможное скорое начало.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство заинтересовано в заключении соглашения, однако опасается последствий. По его словам, представители Ирана боятся, что их убьет собственный народ. Трамп также добавил, что власти республики еще опасаются, что «их убьем мы».
26 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль временно исключили министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа из списка возможных целей. По данным издания, это решение принято на четыре–пять дней, пока Вашингтон рассматривает вариант переговоров на высоком уровне.
25 марта сообщалось, что США передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов. Он включает условия прекращения конфликта, открытие Ормузского пролива, снятие санкций и ограничения по ядерной и ракетной программам.
Газета The Times of Israel опубликовала 14 из 15 пунктов. Среди условий, выгодных для Тегерана, были лишь три пункта. Это отмена международных санкций, содействие развитию гражданской ядерной программы, а также отказ от механизма «возврата санкций».