WP: Пентагон готовит недельные рейды в Иране
Пентагон ведет подготовку к проведению наземных операций на территории Ирана, которые в случае одобрения президентом Дональдом Трампом могут занять несколько недель, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.
По данным источников газеты, возможная наземная фаза не будет представлять собой полномасштабное вторжение, а скорее может включать точечные рейды с участием подразделений специальных операций и пехотных частей. В Пентагоне подчеркивают, что обсуждаемые в администрации планы разрабатывались на протяжении нескольких недель, а любые подобные операции сопряжены с широким спектром угроз для личного состава, включая иранские беспилотники, ракеты, огонь с земли и самодельные взрывные устройства.
В администрации Трампа в последние дни наблюдается колебание между заявлениями о сворачивании конфликта и угрозами его эскалации. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт предостерегла, что если Тегеран не откажется от ядерных амбиций и не прекратит угрозы в адрес США и союзников, президент готов «обрушить на них ад». При этом она уточнила, что задача Пентагона заключается в подготовке различных вариантов для предоставления главнокомандующему максимальной свободы выбора, что не означает принятия окончательного решения.
Как сообщает WP, среди обсуждаемых вариантов рассматривается возможный захват острова Харк, являющегося ключевым иранским нефтяным узлом в Персидском заливе, а также рейды в прибрежные районы у Ормузского пролива для уничтожения вооружений, угрожающих судоходству. По оценкам собеседников издания, реализация рассматриваемых задач может занять от нескольких недель до пары месяцев, однако перспектива ввода американских войск на иранскую территорию сталкивается с серьезными опасениями как среди законодателей, так и в обществе.