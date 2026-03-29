WP: Пентагон готовит недельные рейды в Иране

В администрации Трампа в последние дни наблюдается колебание между заявлениями о сворачивании конфликта и угрозами его эскалации. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт предостерегла, что если Тегеран не откажется от ядерных амбиций и не прекратит угрозы в адрес США и союзников, президент готов «обрушить на них ад». При этом она уточнила, что задача Пентагона заключается в подготовке различных вариантов для предоставления главнокомандующему максимальной свободы выбора, что не означает принятия окончательного решения.