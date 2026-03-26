Трамп продлил мораторий на удары по Ирану на 10 дней

25 марта стало известно, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. 26 марта агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранцы уже направили через посредников официальный ответ. Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за ущерб. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.