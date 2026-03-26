Трамп продлил мораторий на удары по Ирану на 10 дней

Трамп продлил мораторий на удары по Ирану на 10 днейПо словам президента США, продлить паузу просил Иран
Президент США Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Политик уточнил, что пауза продлевается «по просьбе иранского правительства».
«Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени», – говорится в посте Трампа.
Политик добавил, что переговоры с Тегераном «проходят очень хорошо». Он опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что контакты прекратились.
23 марта Трамп заявил, что американские военные прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной.
25 марта стало известно, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. 26 марта агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранцы уже направили через посредников официальный ответ. Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за ущерб. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.