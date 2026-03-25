Вступят ли арабские страны Персидского залива в войну против Ирана

Вступят ли арабские страны Персидского залива в войну против ИранаДля этого Бахрейн готовит в Совбезе ООН обосновывающую резолюцию
Саудовская Аравия может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана. Перед началом ближневосточной войны Эр-Рияд отказывался предоставлять американским военным свои объекты или воздушное пространство для атак на Исламскую Республику. Но попытка королевства остаться в стороне от конфликта провалилась, после того как Тегеран начал обстреливать саудовские энергетические объекты, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Одновременно в соседних ОАЭ не исключают вероятности заморозки иранских активов на миллиарды долларов и закрытия учреждений, связанных с Тегераном, чтобы тем самым ограничить им доступ к иностранной валюте и глобальной торговле, рассказали собеседники издания.
По данным WSJ, власти Саудовской Аравии недавно уже разрешили американской армии использовать свой аэродром имени короля Фахда в Эт-Таифе на западе страны в военных целях. «Терпение Саудовской Аравии не безгранично. Убежденность, что государства Персидского залива не способны ответить на враждебные акции третьих стран, ошибочна», – говорил местным журналистам саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан.
Рассматривают возможность участия своей армии в военной операции против Ирана еще власти ОАЭ. А пока Абу-Даби продвигает идею продолжения боевых действий до серьезного разрушения военного потенциала Исламской Республики, пишет WSJ.
Одновременно Совбез ООН с 23 марта изучает предложенный Бахрейном проект резолюции, в котором содержится предложение дать возможность отдельным странам как самостоятельно, так и в составе международной военно-морской коалиции использовать «все необходимые средства» для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе, частично закрытом Ираном с начала войны 28 февраля. Этот документ уже поддержали другие арабские монархии Персидского залива, а также США, пишет Reuters со ссылкой на документ.
Это не первая антииранская резолюция с начала ближневосточной войны. По инициативе Манамы 11 марта Совбез ООН одобрил резолюцию с осуждением действий Исламской Республики, но без упоминания при этом агрессии США и Израиля. А через неделю министры иностранных дел 12 арабских и мусульманских государств в Эр-Рияде в совместном заявлении предупредили Тегеран о серьезных последствиях, если иранцы продолжат атаковать соседние страны.
Потенциальное участие Саудовской Аравии в военной операции против Ирана – это вопрос международного престижа, заметил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, Эр-Рияд воспринимает себя как крупную региональную силу и он не может оставлять без ответа атаки со стороны Исламской Республики. Впрочем, продолжает востоковед, говорить о вовлечении саудовской армии в военную операцию в ближайшее время пока преждевременно, поскольку это решение чревато непредсказуемыми последствиями для всех государств региона. «Теоретически саудовское королевство может нанести самостоятельный удар по Ирану. Но его участие в американо-израильской коалиции исключено. В этом отношении возможно подключение войск ОАЭ», – добавил эксперт.
На фоне арабских угроз власти США неожиданно прибегли к миролюбивой риторике. На своей странице в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп незадолго до истечения 48-часового ультиматума 23 марта объявил о пятидневной отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре. К такому решению он, по его словам, пришел после «удачных переговоров» с иранской стороной. Позже в разговоре с журналистами Трамп заявил, что в ходе переговоров специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер якобы достигли «важных точек соприкосновения» с Тегераном, в том числе по вопросам обогащения урана и открытия Ормузского пролива. Он не назвал имя иранского переговорщика. Но агентство Reuters со ссылкой на два источника и одного неназванного израильского чиновника написало, что им якобы был спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Правда, последний на своей странице в соцсети Х отверг не только эту информацию, но и сам факт двустороннего диалога.
В свою очередь, вечером 23 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении приветствовал начало американо-иранских переговоров. По его словам, любое соглашение о прекращении огня «защитит жизненно важные интересы» еврейского государства. Однако израильская армия продолжит бомбить Иран, подчеркнул премьер.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Трамп отказался атаковать энергетические объекты Ирана после уговоров государств Персидского залива не делать этого. По словам собеседников агентства, они опасаются, что разрушение иранской инфраструктуры почти неизбежно приведет к развалу иранской государственности и катастрофическим последствиям для всего региона. С целью деэскалации ближневосточного конфликта главнокомандующий пакистанской армии Асим Мунир 22 марта провел переговоры с Трампом, а премьер-министр Шахбаз Шариф – с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
Крупные региональные государства отчаянно пытаются добиться мира между США и Ираном, поскольку продолжение конфликта угрожает обрушить хрупкую архитектуру региональной безопасности, заметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «Пока мы видим лишь попытки. Подобные меры предпринимались и перед войной, но это не помешало американцам и израильтянам совершить агрессию против Исламской Республики. В этих условиях прогнозировать итоги пока рано», – отметил эксперт.