Вступят ли арабские страны Персидского залива в войну против Ирана

На фоне арабских угроз власти США неожиданно прибегли к миролюбивой риторике. На своей странице в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп незадолго до истечения 48-часового ультиматума 23 марта объявил о пятидневной отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре. К такому решению он, по его словам, пришел после «удачных переговоров» с иранской стороной. Позже в разговоре с журналистами Трамп заявил, что в ходе переговоров специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер якобы достигли «важных точек соприкосновения» с Тегераном, в том числе по вопросам обогащения урана и открытия Ормузского пролива. Он не назвал имя иранского переговорщика. Но агентство Reuters со ссылкой на два источника и одного неназванного израильского чиновника написало, что им якобы был спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Правда, последний на своей странице в соцсети Х отверг не только эту информацию, но и сам факт двустороннего диалога.