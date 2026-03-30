Трамп: Иран выполнил большинство из 15 требований США

Тегеран выполнил большинство из 15 требований США для прекращения войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает Bloomberg.

«Они пошли нам навстречу по большинству пунктов. Мы собираемся попросить еще о нескольких вещах», – сказал он, не уточнив, на какие дополнительные уступки готов Иран.

Накануне Трамп заявил в интервью Financial Times, что хотел бы захватить нефтяные ресурсы Ирана: «Больше всего мне нравится добывать нефть в Иране». Bloomberg отметил, что для захвата иранской нефти потребовалась бы «рискованная военная операция, включающая вторжение и оккупацию главного экспортного центра страны – острова Харк».

Остров Харк: что известно о главном нефтяном терминале Ирана

26 марта президент США заявил, что иранская сторона «умоляет» США о сделке, одновременно заявляя публично, что лишь рассматривает предложение Вашингтона. Американская сторона передала Тегерану проект мирного соглашения из 15 пунктов.

Tasnim со ссылкой на источник писал, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. В ответе Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб, писало агентство. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.

