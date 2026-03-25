Политика

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из России и Китая

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран, в том числе РФ, Индии и Китая. Об этом объявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает Tasnim.

«Для некоторых, кого мы определили как наши дружественные страны, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Разрешение получили Китай, Россия, Индия, Ирак, Пакистан», – сказал он.

Запрет на проход для «врагов» Ирана сохраняется.

Как закрытие Ормузского пролива влияет на мировую экономику

Экономика / Мировая экономика

Через Ормузский пролив проходят все судоходные маршруты с нефтью из стран Персидского залива. Ситуацию с этими маршрутами усугубила американо-израильская операция против Ирана, начавшаяся 28 февраля. Иран объявил, что будет блокировать проход, пока агрессия против республики продолжается.

Иранские силы также совершают атаки на энергетические объекты, топливные резервуары и нефтетанкеры по всему Ближнему Востоку. Это привело к резкому росту мировый цен на нефть: стоимость нефти марки Brent и марки WTI несколько раз превышали отметку в $100 за баррель.

