Проход через Ормузский пролив может стать платным

27 марта Financial Times писала, ссылаясь на источники, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить военно-морской флот для возобновления судоходства в Ормузском проливе. По данным издания, страна лоббирует создание коалиции для обеспечения беспрепятственного судоходства. Источники газеты отметили, что Россия и Китай могут выступить против решения ОАЭ.