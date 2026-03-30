Проход через Ормузский пролив может стать платным
В соответствии с новым законопроектом иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, передает SNN.
«Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом», – сказал он.
27 марта Financial Times писала, ссылаясь на источники, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить военно-морской флот для возобновления судоходства в Ормузском проливе. По данным издания, страна лоббирует создание коалиции для обеспечения беспрепятственного судоходства. Источники газеты отметили, что Россия и Китай могут выступить против решения ОАЭ.
25 марта Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран. В частности, одобрено движение судов из РФ, Индии и Китая. При этом запрет на проход для «врагов» Ирана сохраняется.