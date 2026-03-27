FT: ОАЭ выразили готовность силой разблокировать Ормузский пролив

24 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз также будет готов направить корабли в Ормузский пролив. Она подчеркнула, что это может произойти исключительно после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Глава ЕК назвала ситуацию с энергоснабжением критической для союзников во всем мире.