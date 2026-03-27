FT: ОАЭ выразили готовность силой разблокировать Ормузский пролив
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить военно-морской флот для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, ОАЭ лоббируют создание коалиции для обеспечения беспрепятственного судоходства.
Как пишет издание, ОАЭ сотрудничают с Бахрейном в рамках работы над резолюцией Совета Безопасности ООН. Документ должен предоставить мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе. При этом, по словам одного из источников, Россия и Китай могут выступить против такого решения.
24 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз также будет готов направить корабли в Ормузский пролив. Она подчеркнула, что это может произойти исключительно после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Глава ЕК назвала ситуацию с энергоснабжением критической для союзников во всем мире.
25 марта Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран, в том числе РФ, Индии и Китая. При этом запрет на проход для «врагов» Ирана сохраняется.