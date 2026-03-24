Фон дер Ляйен: ЕС готов направить корабли в Ормузский пролив после конфликта

Ведомости

Евросоюз будет готов направить корабли в Ормузский пролив исключительно после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Канберре, пишет The Australian.

Фон дер Ляйен спросили о роли европейских стран в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

«Лидеры Европейского союза ясно дали понять, что они могут рассматривать возможность проведения операции или миссии только после окончания боевых действий», – сказала она (цитата по ТАСС).

Глава ЕК назвала ситуацию с энергоснабжением «критической для союзников во всем мире».

21 марта Bloomberg писал, что глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен обратился к государствам-членам с призывом начинать заполнение газовых хранилищ досрочно, чтобы избежать конкуренции за поставки, способной спровоцировать скачок цен летом.

22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что он «уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов. Всего, по данным Bloomberg, в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе. 23 марта он объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном.

