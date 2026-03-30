Вашингтон хочет заключить сделку с Тегераном до 6 апреля
Американская сторона рассчитывает заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.
«Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет», – сказала она (цитата по ТАСС).
26 марта президент США заявил, что иранская сторона «умоляет» США о сделке, одновременно заявляя публично, что лишь рассматривает предложение Вашингтона. Американская сторона передала Тегерану проект мирного соглашения из 15 пунктов.
Tasnim со ссылкой на источник писал, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. В ответе Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб, писало агентство. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.