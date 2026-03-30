Вашингтон хочет заключить сделку с Тегераном до 6 апреля

Tasnim со ссылкой на источник писал, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. В ответе Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб, писало агентство. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.