Трамп предложил странам покупать топливо у США или направиться в Ормуз
Страны, лишившиеся возможности получить авиационное топливо из-за блокировки Ормузского пролива, могут покупать ресурс у США или «набраться смелости» и пройти через пролив. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.
В качестве примера такой страны Трамп упомянул Великобританию, «которая отказалась участвовать в обезглавливании Ирана».
«Тебе придется учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь тебе, так же как тебя не было рядом с нами», – сказал Трамп, добавив, что Иран, «по сути, уничтожен» и самое сложное уже позади.
31 марта The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что Трамп сообщил своим помощникам о готовности завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется по большей части закрытым. Американский лидер и его помощники решили, что операция по разблокировке пролива приведет к затягиванию конфликта дольше, чем на четыре – шесть недель, планируемые Трампом.
30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди говорил, что по новому законопроекту иранских властей движение судов в Ормузском проливе может стать платным. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США хотят запретить Ирану брать плату за проход судов через пролив, у Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.