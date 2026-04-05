Трамп допустил заключение сделки с Ираном в понедельник

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность заключения сделки с Ираном уже в понедельник – в установленный им самим дедлайн для открытия Ормузского пролива. Об этом американский лидер сообщил в интервью главному иностранному корреспонденту Fox News Трею Йингу.

Параллельно Трамп направил Тегерану ультиматум, изобилующий нецензурной лексикой: если пролив не будет открыт, во вторник последуют удары по иранским электростанциям и мостам.

Иран препятствует проходу через узкий водный путь, имеющий решающее значение для мировой нефтяной торговли, с начала войны, используя это как одно из своих переговорных преимуществ, пишет Fox News. Вмешательство Ирана в судоходство через пролив значительно затруднило движение нефтяных танкеров, что привело к росту мировых цен на нефть.

4 апреля Ирана выдал разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарными грузами через Ормузский пролив в иранские порты и порты, расположенные в Оманском заливе.

