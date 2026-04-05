Трамп допустил заключение сделки с Ираном в понедельник

Иран препятствует проходу через узкий водный путь, имеющий решающее значение для мировой нефтяной торговли, с начала войны, используя это как одно из своих переговорных преимуществ, пишет Fox News. Вмешательство Ирана в судоходство через пролив значительно затруднило движение нефтяных танкеров, что привело к росту мировых цен на нефть.