Политика

Иран разрешил проход гуманитарных судов через Ормузский пролив

Власти Ирана выдали разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарными грузами через Ормузский пролив в иранские порты и порты, расположенные в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство Tasnim. Соответствующее решение принято правительством Исламской Республики Иран при согласовании с вооруженными силами страны.

Как уточняет агентство, исполняющий обязанности заместителя директора департамента развития маркетинга Хоман Фатхи направил письмо главе Организации портов и судоходства о разрешении прохода судов, перевозящих гуманитарные грузы, особенно товары первой необходимости и корма для скота. В письме отмечается, что список судов, готовых к проходу через пролив, будет направлен для координации.

Соответствующее уведомление также получили компании – члены Ассоциации зерна и Союза импортеров кормов для скота и птицы Ирана.

После устранения существовавших препятствий импортерам предписано на основании соответствующих протоколов принять меры по отправке судов с товарами первой необходимости для выгрузки в южных портах Ирана.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в американских разведывательных службах писало, что Иран в ближайшее время вряд ли пойдет на открытие Ормузского пролива, поскольку его контроль над этой важнейшей нефтяной артерией является единственным реальным рычагом давления на Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: он отвел стране 48 часов на принятие американских условий по урегулированию конфликта. В противном случае Вашингтон пригрозил «устроить ад» Тегерану.

