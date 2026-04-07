Пакистан призвал Трампа продлить срок ультиматума Ирану на две недели
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа продлить срок ультиматума еще на две недели, а Иран открыть Ормузский пролив на это же время в качестве жеста доброй воли.
«Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке неуклонно, уверенно и мощно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем», – написал премьер-министр.
Шариф отметил, что Пакистан призывает все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду на эти две недели, чтобы «позволить дипломатии идти своим чередом» и добиться мира.
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Позднее он заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля.
Накануне иранский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном с целью открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории. По словам дипломата, потенциальная сухопутная операция США против республики – самое слабое звено в американской военно-политической стратегии в регионе.