Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими силами

Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими силамиЭто станет ответом США на аналогичные действия со стороны Ирана
США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти и выйти из Ормузского пролива, а американский военно-морской флот будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в Truth Social.
Он уточнил, что в блокаде будут участвовать и другие страны. Трамп напомнил, что Иран ранее пообещал открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделал. По его словам, Тегерану лучше открыть его как можно скорее.
Американский глава добавил, что Вашингтон начнет разминирование Ормузского пролива. Он предупредил, что попытки Ирана атаковать американские корабли и гражданские суда будут жестко пресекаться.
Трамп также прокомментировал переговоры между США и Ираном. Он рассказал, что Тегеран был непреклонен в отношении единственного вопроса, но у исламской республики никогда не будет ядерного оружия, несмотря на то что она не хочет отказываться от своих ядерных амбиций. В то же время встреча прошла хорошо и большинство пунктов были согласованы.
12 апреля Трамп допустил введение морской блокады Ирана. Он прикрепил к посту в Truth Social ссылку на публикацию в Just The News. В материале говорится, что президент США рассматривает возможность введения морской блокады иранского побережья, чтобы задушить экономику страны, перекрыв нефтяной экспорт. Эту стратегию он уже опробовал в Венесуэле. Эксперты заявили, что в Персидском заливе уже сосредоточена мощная группировка ВМС США, включая авианосцы USS Gerald Ford и USS Abraham Lincoln, что позволяет Вашингтону установить контроль над Ормузским проливом.
Переговоры между США и Ираном состоялись 11 апреля и продолжались 21 час. Fars писало, что Тегеран не принял чрезмерные требования Вашингтона относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и нескольких других вопросов.