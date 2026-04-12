Трамп заявил о варианте морской блокады Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что допускает введение морской блокады Ирана.
«Козырь, который есть у президента, если Иран не уступит: военно-морская блокада», – говорится в сообщении. К посту была прикреплена ссылка на публикацию в издании Just The News.
Как сообщается в материале, Трамп рассматривает возможность введения морской блокады иранского побережья, чтобы задушить экономику страны, перекрыв нефтяной экспорт. Эту стратегию он уже опробовал в Венесуэле. Как отмечают эксперты, сейчас в Персидском заливе уже сосредоточена мощная группировка ВМС США, включая авианосцы USS Gerald Ford и USS Abraham Lincoln, что позволяет Вашингтону установить контроль над Ормузским проливом.
Идею блокады лоббируют американские военные стратеги, в частности отставной генерал Джек Кейн. В колонке для New York Post он предложил либо занять, либо уничтожить иранский остров Харк, где расположены ключевые нефтяные терминалы. «Если мы сохраним инфраструктуру Харка, но возьмем ее под физический контроль, мы получим рычаги давления над всей экономикой Ирана, – написал Кейн. – Это даст нам возможность захватить запасы обогащенного урана и ликвидировать ядерные объекты».
В Вашингтоне не исключают, что блокада может стать более предпочтительным инструментом, чем прямая военная операция, так как она позволяет избежать затяжного наземного конфликта, одновременно подавляя Тегеран экономически.
Агентство Fars сообщало, что в ходе переговоров Иран не принял чрезмерные требования США относительно Ормузского пролива, ядерной энергии и ряда других вопросов.
По сообщению Financial Times, камнем преткновения на переговорах стал вопрос о том, кто будет управлять Ормузским проливом.