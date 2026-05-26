Нетаньяху: Израиль взял под контроль стратегически важные районы Ливана
Израильская армия (ЦАХАЛ) берет под контроль стратегические районы на юге страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета безопасности, передает The Times of Israel.
«Мы усиливаем наши операции в Ливане. Армия обороны Израиля действует значительными силами на земле и берет под контроль стратегически важные позиции», – сказал Нетаньяху. По его словам, Израиль также укрепляет буферную зону безопасности для защиты населенных пунктов на севере страны на фоне роста атак беспилотников со стороны группировки «Хезболла».
Нетаньяху добавил, что Израиль ведет «масштабную национальную работу» по разработке новых решений против ударных дронов.
26 мая ЦАХАЛ начала наземную операции в Ливане, в том числе в районах за так называемой «желтой линией». По данным телеканала N12, военнослужащие «Хезболлы» открыли артиллерийский огонь по ЦАХАЛ, а также отправили им навстречу беспилотники, чтобы задержать продвижение израильских войск. Войска ЦАХАЛ уже находятся в районе реки Литани.
15 мая сообщалось, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней. Об этом сообщал представитель госдепартамента США Томми Пиготт. По его словам, 2 и 3 июня госдеп вновь организует политический трек переговоров, а 29 мая в Пентагоне стартует отдельный трек по вопросам безопасности с участием военных представителей двух стран.