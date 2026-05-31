Франция созывает экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного израильским военным операциям в Ливане. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.
«Ничто не может оправдать продолжение военных операций (Израиля) в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории», – заявил Барро, назвав действия израильской стороны «серьезной ошибкой».
Решение Франции последовало после того, как Израиль 31 мая объявил о новом расширении своей наземной операции в Ливане. Израильская армия официально сообщила, что «расширила свои операции против целей «Хезболлы» к северу от реки Литани» и что «операция расширяется и на другие районы».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, считающий значительную часть Южного Ливана «зоной боевых действий», ранее заявил, что его войска пересекли реку Литани, расположенную примерно в 30 км к северу от израильско-ливанской границы.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил решимость руководства страны продолжать военную кампанию.
Как сообщает телеканал, столкновения в Ливане происходят почти ежедневно, несмотря на действующее с 17 апреля перемирие между Израилем и шиитским движением «Хезболла».
26 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операции в Ливане, в том числе в районах за так называемой «желтой линией».
15 мая сообщалось, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней.
15 апреля «Ведомости» писали, что правительство Ливана пытается разоружить «Хезболлу» с ноября 2024 г. – с момента заключения предыдущего соглашения о прекращении огня между Израилем и шиитской группировкой. Но эти усилия не привели к каким-либо результатам. Кроме того, ливанские власти опасаются, что этот процесс может спровоцировать новую гражданскую войну, как это было в 1975–1990 гг.