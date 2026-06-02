Трамп обругал Нетаньяху по телефону

1 июня Иран пригрозил выйти из переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным Axios, Трамп заявил Нетаньяху, что выполнение его угроз разбомбить столицу Ливана приведет к еще большей изоляции Израиля во всем мире. Американский чиновник сообщил изданию, что Трамп знал об обстрелах «Хезболлой» Израиля и «что Израилю нужно было защищаться», но в последние дни, по мнению лидера США, Нетаньяху «перегибал палку». По информацию Axios, Израиль больше не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.