Политика

Трамп обругал Нетаньяху по телефону

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора, назвав его сумасшедшим. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят», – процитировал один из собеседников агентства Трампа, обращавшегося к Нетаньяху.

По словам двух источников, Трамп заявил, что помог избежать тюремного заключения Нетаньяху, имея в виду свою поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

1 июня Иран пригрозил выйти из переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным Axios, Трамп заявил Нетаньяху, что выполнение его угроз разбомбить столицу Ливана приведет к еще большей изоляции Израиля во всем мире. Американский чиновник сообщил изданию, что Трамп знал об обстрелах «Хезболлой» Израиля и «что Израилю нужно было защищаться», но в последние дни, по мнению лидера США, Нетаньяху «перегибал палку». По информацию Axios, Израиль больше не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

В тот же день Трамп говорил, что в результате телефонных разговоров Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. По его словам, израильские войска не будут направлены в Бейрут. При этом Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.

