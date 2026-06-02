Как зарубежные СМИ оценили разлад между Трампом и Нетаньяху

Как зарубежные СМИ оценили разлад между Трампом и НетаньяхуПрезидент США в резкой форме отреагировал на атаку Израилем Ливана
Телефонный разговор лидеров США и Израиля 1 июня прошел на повышенных тонах. Источники Axios рассказали, что американский президент в нецензурной форме потребовал от израильского премьера отказаться от планов расширения военной операции в Ливане, опасаясь срыва переговоров с Ираном. В ответ Нетаньяху пошел на попятную.
По данным американских чиновников, Трамп не стеснялся в выражениях. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за всего этого», – кричал он Нетаньяху. Белый дом утечку не опроверг.
«Ведомости» собрали реакции зарубежных СМИ.
«По данным источников, телефонный разговор Трампа с Нетаньяху накалился, когда он стал настаивать на сокращении Израилем наступления на Ливан. Трамп использовал нецензурную лексику, чтобы выразить свое неодобрение планам Израиля, которые грозили сорвать переговоры с Ираном».
«Трамп стремится положить конец конфликту в Ливане в надежде на заключение сделки с Ираном».
«Президенту сообщили, что прекращение боевых действий между Израилем и «Хезболлой» является ключевым фактором для достижения прочного урегулирования конфликта с Тегераном».
«Возможно, первый раз с момента возвращения Трампа в офис дипломатические приоритеты Вашингтона, по-видимому, сталкиваются с военной стратегией Нетаньяху. Разногласия становятся все более очевидными: Нетаньяху рассматривает Иран в первую очередь как военную угрозу, которую необходимо сдерживать с помощью давления, в то время как Трамп, похоже, все больше заинтересован в превращении военных успехов в более широкое дипломатическое урегулирование».
«Вмешательство Трампа напоминает миру, кто здесь главный».
«Демонстративное вмешательство Трампа в планы Израиля в очередной раз подтвердило, кто принимает ключевые решения в регионе». «Звонок был "взрывным": "Президент США назвал Нетаньяху гребаным сумасшедшим, заявив, что спасает его от тюрьмы и что его все ненавидят"».
«Между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху назревает недовольство». «Президент США, похоже, заинтересован в прекращении Израилем бомбардировок Ливана, поскольку атаки на объекты «Хезболлы» ставят под угрозу его мирные переговоры с Ираном».
«Трамп настаивал на том, что Израиль и «Хезболла» договорились прекратить боевые действия, хотя Нетаньяху дал понять, что удары по южному Ливану не прекратятся»