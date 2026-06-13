Telegraph: США спешат с иранской сделкой до G7 с участием Трампа

Telegraph: США спешат с иранской сделкой до G7 с участием ТрампаВ Тегеране отмечают, что мир еще никогда не был так близок
Соединенные Штаты в спешке работают над завершением мирного соглашения с Ираном до саммита «Большой семерки» во Франции. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Саммит начнется 15 июня. Как сообщил источник, договоренность о прекращении войны и открытии Ормузского пролива может быть подписана уже в ближайшие дни.
В Тегеране заявили, что мир еще никогда не был так близок. Однако процесс сопровождается хаосом и взаимными обвинениями. 11 июня президент США Дональд Трамп объявил, что сделка одобрена на высшем уровне в Иране. 12 июня он отказался от своих заявлений, назвав опубликованные иранской стороной условия фейком. Президент США написал в Truth Social, что Тегеран распространяет ложную информацию, не имеющую отношения к реальным договоренностям.
Американский чиновник раскрыл реальные условия «меморандума о взаимопонимании»: открытие Ормузского пролива, снятие блокады с иранских портов, а также полный демонтаж ядерной программы Ирана с уничтожением высокообогащенного урана на месте под контролем инспекторов. В обмен на это Тегеран получит размораживание активов и значительное смягчение санкций, призванное «интегрировать Иран в экономику XXI века», уточнил представитель США.
12 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, ключевой посредник в переговорах, подтвердил, что стороны согласовали окончательный текст мирного соглашения, несмотря на «кампанию дезинформации со стороны тех, кто хочет сорвать мир». Контроль Ирана над Ормузским проливом, установленный с начала войны с США и Израилем 28 февраля, привел к росту мировых цен на энергоносители. На этой неделе инфляция в США достигла трехлетнего максимума в 4,2%, что создает давление на Трампа перед промежуточными выборами, пишет The Telegraph.
CBS News со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран подпишут меморандум уже в начале следующей недели. После того как документ будет подписан, начнется двухмесячный этап переговоров, в ходе которого стороны будут согласовывать конкретные пункты будущего американо-иранского договора. Если потребуется, этот период может быть увеличен.
12 июня иранское Mehr опубликовало 14 пунктов проекта меморандума по урегулированию с США. Среди ключевых условий: невмешательство во внутренние дела Ирана, уважение суверенитета, снятие морской блокады за 30 дней и вывод американских сил из районов, прилегающих к Ирану.
Axios сообщал, что проект документа уже согласован сторонами, однако требует окончательного утверждения.