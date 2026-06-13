12 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, ключевой посредник в переговорах, подтвердил, что стороны согласовали окончательный текст мирного соглашения, несмотря на «кампанию дезинформации со стороны тех, кто хочет сорвать мир». Контроль Ирана над Ормузским проливом, установленный с начала войны с США и Израилем 28 февраля, привел к росту мировых цен на энергоносители. На этой неделе инфляция в США достигла трехлетнего максимума в 4,2%, что создает давление на Трампа перед промежуточными выборами, пишет The Telegraph.