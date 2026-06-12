США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании на следующей неделе
США и Иран подпишут «письмо о намерениях» или меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По их данным, после подписания документа стартует 60-дневный этап переговоров по согласованию деталей будущего американо-иранского соглашения. При необходимости этот срок может быть продлен.
В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства. Согласно обсуждаемым условиям, Иран должен будет взять на себя обязательство на 15–20 лет отказаться от обогащения урана и демонтировать свои ядерные объекты. В обмен Тегеран сможет рассчитывать на поэтапное смягчение финансовых ограничений, которое будет напрямую зависеть от выполнения договоренностей.
Источники CBS News также сообщили, что в проекте меморандума упоминается ситуация в Ливане и деятельность поддерживаемого Ираном движения «Хезболла», но конкретные положения по этому вопросу пока не раскрываются.
12 июня иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном. В частности, проект меморандума включает в себя невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета, снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских войск с территорий, расположенных вблизи Ирана
Axios сообщал, что проект соглашения уже согласован сторонами, однако требует окончательного утверждения. По данным издания, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть вариант снижения уровня обогащения урана в Иране под контролем инспекторов ООН. Один из источников Axios пояснял, что документ соответствует ключевым требованиям Вашингтона. Дипломат одной из стран-посредников сообщил изданию, что стороны продолжают работу над финальной редакцией соглашения и обсуждают дату его подписания.