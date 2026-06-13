США сбили иранские дроны над Ормузом, несмотря на прогресс в переговорах

Израиль не принимал участия в переговорах по меморандуму, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет участвовать в соглашении. В последние недели Нетаньяху вступил в конфликт с Трампом из-за требования США прекратить израильские атаки на Ливан, чтобы позволить Вашингтону достичь соглашения с Тегераном.