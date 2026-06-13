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США сбили иранские дроны над Ормузом, несмотря на прогресс в переговорах

Стороны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании, Израиль не будет в нем участвовать
Ведомости

Американские военные перехватили несколько иранских беспилотников-камикадзе, направлявшихся к Ормузскому проливу. Об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Дроны представляли угрозу для коммерческих судов, уточнил собеседник агентства.

Позже Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку дронов и заявило, что водный путь открыт для прохода коммерческих судов.

Иранские СМИ сообщили, что взрывы были слышны вдоль пролива в порту Сирик и острове Кешм. Жители и местные власти связывают их с выстрелами, сделанными иранскими силами для предупреждения судов, пытавшихся пересечь водный путь без разрешения флота КСИР.

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Бизнес / Транспорт

Инцидент произошел в тот же день, когда президент США Дональд Трамп предупредил Иран о недопустимости новых атак. Тегерану «лучше собраться, и быстро», написал Трамп. При этом стороны отмечают прогресс в мирных переговорах.

CBS News со ссылкой на источник писало, что США и Иран подпишут меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели. 

В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства, подтвердил иранский МИД.

«Исламабадский меморандум о взаимопонимании никогда не был так близок», – отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Спустя несколько часов после этого заявления появилась информация об отражении ударов иранских дронов.

Израиль не принимал участия в переговорах по меморандуму, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет участвовать в соглашении. В последние недели Нетаньяху вступил в конфликт с Трампом из-за требования США прекратить израильские атаки на Ливан, чтобы позволить Вашингтону достичь соглашения с Тегераном.

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