США сбили иранские дроны над Ормузом, несмотря на прогресс в переговорах

США сбили иранские дроны над Ормузом, несмотря на прогресс в переговорахСтороны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании, Израиль не будет в нем участвовать
Американские военные перехватили несколько иранских беспилотников-камикадзе, направлявшихся к Ормузскому проливу. Об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.
Дроны представляли угрозу для коммерческих судов, уточнил собеседник агентства.
Позже Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку дронов и заявило, что водный путь открыт для прохода коммерческих судов.
Иранские СМИ сообщили, что взрывы были слышны вдоль пролива в порту Сирик и острове Кешм. Жители и местные власти связывают их с выстрелами, сделанными иранскими силами для предупреждения судов, пытавшихся пересечь водный путь без разрешения флота КСИР.
Инцидент произошел в тот же день, когда президент США Дональд Трамп предупредил Иран о недопустимости новых атак. Тегерану «лучше собраться, и быстро», написал Трамп. При этом стороны отмечают прогресс в мирных переговорах.
CBS News со ссылкой на источник писало, что США и Иран подпишут меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели.
В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства, подтвердил иранский МИД.
«Исламабадский меморандум о взаимопонимании никогда не был так близок», – отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Спустя несколько часов после этого заявления появилась информация об отражении ударов иранских дронов.
Израиль не принимал участия в переговорах по меморандуму, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет участвовать в соглашении. В последние недели Нетаньяху вступил в конфликт с Трампом из-за требования США прекратить израильские атаки на Ливан, чтобы позволить Вашингтону достичь соглашения с Тегераном.