Аракчи: открытие Ормузского пролива войдет в будущий меморандум Ирана и США

12 июня CBS News со ссылкой на источник писало, что США и Иран подпишут «письмо о намерениях» или меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели. В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства. Согласно обсуждаемым условиям, Иран должен будет взять на себя обязательство на 15–20 лет отказаться от обогащения урана и демонтировать свои ядерные объекты. В обмен Тегеран сможет рассчитывать на поэтапное смягчение финансовых ограничений, которое будет напрямую зависеть от выполнения договоренностей.