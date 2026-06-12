Аракчи: открытие Ормузского пролива войдет в будущий меморандум Ирана и США

Аракчи: открытие Ормузского пролива войдет в будущий меморандум Ирана и СШАВашингтон, по его словам, должен будет пообещать отказаться от использования силы
Снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и запуск переговоров по иранской ядерной программе войдут в будущий меморандум о взаимопонимании между Ираном и США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.
«Исламабадский меморандум о взаимопонимании никогда не был так близок», – написал Аракчи, призвав СМИ воздержаться от спекуляций о содержании документа до завершения переговоров. По его словам, после окончательного согласования все детали соглашения будут обнародованы.
Аракчи отметил, что договоренность с США включает в себя два этапа – меморандум об окончании конфликта и достижение окончательного соглашения, которое затронет вопрос иранского атома и снятия санкций. Он добавил, что будут даны обязательства об отказе от использования силы.
Аракчи также заявил, что США дадут обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, а Тегеран даст соответствующие обязательства по отношению к Вашингтону.
Позже Аракчи заявил в эфире государственного телевидения Ирана, что страна «выиграла войну» и выйдет из нее более сильной. Он подчеркнул, что соглашение еще не подписано и его положения могут измениться, однако назвал проект меморандума выгодным для Ирана.
Позитивно оценил заявление главы иранского МИД и президент США Дональд Трамп. В комментарии Axios он назвал слова Аракчи о меморандуме «очень позитивными». При этом Трамп ранее резко раскритиковал публикации иранских СМИ о содержании будущей сделки. По его словам, распространенные в Иране сведения о том, что Тегеран сразу получит доступ к миллиардам долларов замороженных средств, «не имеют ничего общего» с согласованным текстом документа.
Несмотря на сохраняющиеся разногласия, в Вашингтоне считают, что стороны близки к заключению договоренностей. Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что вероятность подписания соглашения в ближайшие дни составляет уже около 80–85%.
По его словам, за последние недели Вашингтону удалось добиться от Тегерана более конкретных обязательств по уничтожению или вывозу запасов обогащенного урана. Если меморандум будет подписан, он запустит двухмесячный этап технических переговоров по вопросам ликвидации запасов урана, ограничения ядерной деятельности и вывода из эксплуатации иранских ядерных объектов.
12 июня CBS News со ссылкой на источник писало, что США и Иран подпишут «письмо о намерениях» или меморандум «о взаимопонимании» уже в начале следующей недели. В качестве первых шагов стороны рассматривают обеспечение свободы торговли через разминирование и открытие Ормузского пролива для судоходства. Согласно обсуждаемым условиям, Иран должен будет взять на себя обязательство на 15–20 лет отказаться от обогащения урана и демонтировать свои ядерные объекты. В обмен Тегеран сможет рассчитывать на поэтапное смягчение финансовых ограничений, которое будет напрямую зависеть от выполнения договоренностей.